Дженгиз Ундер перебрался в МЛС

Известный турецкий полузащитникпродолжит карьеру в американской МЛС.

Его новым клубом стал «Лос-Анджелес», который арендовал вингера у «Фенербахче» с правом возможного выкупа до июня 2025 года, сообщает официальный сайт клуба из Калифорнии.

«Дженгиз — высококлассный игрок с опытом выступлений на международных соревнованиях самого высокого уровня. Он зарекомендовал себя в некоторых из лучших лиг мира, и его атакующие способности будут способствовать нашему успеху в 2025 году», — заявил сопредседатель и генеральный менеджер «Лос-Анджелес» Джон Торрингтон.

За «Фенербахче» Ундер играл с лета 2023 года, перейдя из французского «Марселя» за € 15 млн. Имя себе 27-летний хавбек сделал в итальянской «Роме», которой принадлежал с 2017 по 2022 год. Также в его карьере были «Лестер» и «Башакшехир».

Зимой Ундером интересовались российские клубы «Спартак» и «Зенит».