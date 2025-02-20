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    Дженгиз Ундер перебрался в МЛС

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    Известный турецкий полузащитник Дженгиз Ундер продолжит карьеру в американской МЛС.

    Дженгиз Ундер
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    Дженгиз Ундер

    Его новым клубом стал «Лос-Анджелес», который арендовал вингера у «Фенербахче» с правом возможного выкупа до июня 2025 года, сообщает официальный сайт клуба из Калифорнии.

    «Дженгиз — высококлассный игрок с опытом выступлений на международных соревнованиях самого высокого уровня. Он зарекомендовал себя в некоторых из лучших лиг мира, и его атакующие способности будут способствовать нашему успеху в 2025 году», — заявил сопредседатель и генеральный менеджер «Лос-Анджелес» Джон Торрингтон.

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    • За «Фенербахче» Ундер играл с лета 2023 года, перейдя из французского «Марселя» за € 15 млн. Имя себе 27-летний хавбек сделал в итальянской «Роме», которой принадлежал с 2017 по 2022 год. Также в его карьере были «Лестер» и «Башакшехир».

    Зимой Ундером интересовались российские клубы «Спартак» и «Зенит».

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