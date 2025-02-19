ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Коста Коста, Вела, или своя молодежь: кем «Арсеналу» заменить Хаверца?
    Все новости спорта

    ПСЖ — «Брест»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Франции ПСЖ Брест Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    ПСЖ примет «Брест» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов после выездной победы со счетом 3:0. Вторая игра состоится на «Парк-де-Пренс» в 23:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Парижане» выиграли 6 матчей подряд и вряд ли намерены на этом останавливаться. В 3 из 4 матчей команда Луиса Энрике выиграла всухую. После разгрома «Бреста» она обыграла «Тулузу» 1:0 в чемпионате.

    У «Бреста» высокие шансы продлить безвыигрышную серию, учитывая статус предстоящего соперника. Кроме поражения от ПСЖ гости сыграли вничью 2:2 с «Осером» в чемпионате. Отметим, что «Брест» проиграл два последних выездных матча Лиги чемпионов с общим рекордом 0:5.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

    • Букмекеры не оставляют гостям никаких шансов: 1.01 на победу и 1.15 на проход ПСЖ, 5.80 на победу и 18.0 на проход «Бреста».

    • Искусственный интеллект уверен в победе ПСЖ, результат по его оценке должен составить 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Брест» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Манчестер Сити» вновь порадуют голевым шоу?
  • «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Пройдет ли ПСВ «Ювентус» в Лиге чемпионов?
  • ПСВ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Cможет ли Медведев разгромить Оже-Альяссима?
  • Оже-Альяссим — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСВ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Таусон — Носкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  5.57
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алькарас — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры