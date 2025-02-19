приметв ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов после выездной победы со счетом 3:0. Вторая игра состоится на «Парк-де-Пренс» в 23:00 по мск.

«Парижане» выиграли 6 матчей подряд и вряд ли намерены на этом останавливаться. В 3 из 4 матчей команда Луиса Энрике выиграла всухую. После разгрома «Бреста» она обыграла «Тулузу» 1:0 в чемпионате.

У «Бреста» высокие шансы продлить безвыигрышную серию, учитывая статус предстоящего соперника. Кроме поражения от ПСЖ гости сыграли вничью 2:2 с «Осером» в чемпионате. Отметим, что «Брест» проиграл два последних выездных матча Лиги чемпионов с общим рекордом 0:5.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.88. Букмекеры не оставляют гостям никаких шансов: 1.01 на победу и 1.15 на проход ПСЖ, 5.80 на победу и 18.0 на проход «Бреста».

Искусственный интеллект уверен в победе ПСЖ, результат по его оценке должен составить 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Брест» смотрите на LiveCup.Run.

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