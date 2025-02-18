1-й таймМилан — ФейеноордОнлайн
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    «Милан» — «Фейеноорд»«Милан» — «Фейеноорд». Онлайн
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    «Милан» — «Фейеноорд»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    18 февраля «Милан» и «Фейеноорд» встретятся в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов. Начало игры в 20:45 мск.

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    В первом матче «Фейеноорд» выиграл 1:0 благодаря голу Игора Пайшао на старте встречи. Повторить успех будет сложно, поскольку «Милан» хорошо играет дома, где последний раз он проигрывал 29 октября и выиграл 4 матча из 5 последних.

    «Крестьяни» не побеждают на выезде уже 5 игр, в трех случаях они потерпели поражение. Последний выезд в ЛЧ обернулся для них разгромом 1:6 от «Лилля».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

    • Букмекеры считает «Милан» фаворитом: 1.39 и 8.00 на победу в поединке, 1.53 и 2.55 на проход в следующий раунд.

    • Искусственный интеллект прогнозирует победу «Милана» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Фейеноорд» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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