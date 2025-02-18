В первом матче «Фейеноорд» выиграл 1:0 благодаря голу Игора Пайшао на старте встречи. Повторить успех будет сложно, поскольку «Милан» хорошо играет дома, где последний раз он проигрывал 29 октября и выиграл 4 матча из 5 последних.
«Крестьяни» не побеждают на выезде уже 5 игр, в трех случаях они потерпели поражение. Последний выезд в ЛЧ обернулся для них разгромом 1:6 от «Лилля».
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры считает «Милан» фаворитом: 1.39 и 8.00 на победу в поединке, 1.53 и 2.55 на проход в следующий раунд.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Милана» со счетом 2:0.
Трансляция матча
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