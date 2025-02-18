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    Будет ли сенсационный вылет «Милана» из Лиги чемпионов?

    «Милан» — «Фейеноорд». Хозяева проиграли в первом матче 0:1, но удастся ли им отыграться? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.95 и 2.25

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Фейеноорд»
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    Сантьяго Хименес
    18 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов «Милан» на своем поле сыграет против «Фейеноорда». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 18 Февраля 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 20:45 Фейеноорд

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» потерпел поражение с результатом 0:1 от нынешнего соперника на выездном поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно побеждать.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 13-ю позицию с 15 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

    Милан — Фейеноорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 25-го тура итальянского первенства «Милан» на своем поле обыграл «Верону» (1:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на седьмой позиции с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает «Фиорентина», сыграв на матч больше.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Эмерсон и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл три раза при одном поражении.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Сантьяго Хименес — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с пятью голами, которые он забил в составе... «Фейеноорда».

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: «Фейеноорд» одержал победу с результатом 1:0 над нынешним соперником на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему достаточно сыграть вничью.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 19-ю позицию с 13 баллами, что и обеспечило ему выступление в стыковых поединках.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на нидерландское первенство, «Фейеноорд» на чужом поле сыграл вничью с «Бредой» (0:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 26-ти поединков находится лишь на четвертой позиции в зоне Лиги Европы с отставанием в три очка от зоны главного еврокубка (топ-3).

    Не сыграют: травмированы — Тимбер, Уэда, Ньивкоп, Траунер, Стенгс, Зерруки, Плуг, Бейло, Надже, Лотомба, Хван, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах в разных турнирах «Фейеноорд» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже на чужом поле, но с другой стороны — не стоит забывать о преимуществе соперника в классе.

    Анис Хадж Мусса и Антони Миламбо — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Милана» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Фейеноорда» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Фейеноорд» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Фейеноорда» — в 6.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    Между тем, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Милана».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25

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    «Милан» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.02.2025. Прогнозы на футбол. Будет ли сенсационный вылет «Милана» из Лиги чемпионов?
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