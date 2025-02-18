18 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов «Милан» на своем поле сыграет против «Фейеноорда». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» потерпел поражение с результатом 0:1 от нынешнего соперника на выездном поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно побеждать.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 13-ю позицию с 15 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 25-го тура итальянского первенства «Милан» на своем поле обыграл «Верону» (1:0).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на седьмой позиции с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает «Фиорентина», сыграв на матч больше.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Эмерсон и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл три раза при одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на успех, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Сантьяго Хименес — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с пятью голами, которые он забил в составе... «Фейеноорда».

«Фейеноорд»

Турнирное положение: «Фейеноорд» одержал победу с результатом 1:0 над нынешним соперником на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему достаточно сыграть вничью.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 19-ю позицию с 13 баллами, что и обеспечило ему выступление в стыковых поединках.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на нидерландское первенство, «Фейеноорд» на чужом поле сыграл вничью с «Бредой» (0:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 26-ти поединков находится лишь на четвертой позиции в зоне Лиги Европы с отставанием в три очка от зоны главного еврокубка (топ-3).

Не сыграют: травмированы — Тимбер, Уэда, Ньивкоп, Траунер, Стенгс, Зерруки, Плуг, Бейло, Надже, Лотомба, Хван, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах в разных турнирах «Фейеноорд» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже на чужом поле, но с другой стороны — не стоит забывать о преимуществе соперника в классе.

Анис Хадж Мусса и Антони Миламбо — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Милана» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Фейеноорда» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Фейеноорд» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Фейеноорда» — в 6.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Между тем, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Милана».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25