В первом поединке хозяева выиграли 1:0 благодаря голу форварда Вангелиса Павлидиса. 15 февраля «орлы» обыграли с тем же счетом «Санта-Клару» в чемпионате и продлили свою победную серию до пяти поединков.
«Монако» прорвало в домашнем матче Лиги 1 Франции. После неудачных игр с ПСЖ и «Бенфикой», «монегаски» выплеснули всю злость в сторону «Нанта», разгромив его 7:1. Это была только вторая победа команды в последних пяти играх.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Стоит отметить, что за всю историю очных встреч «Монако» ни разу не выиграл у «Бенфики».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.90 и 3.80 на победу в матче соответственно, 1.17 и 5.60 на проход в следующий раунд.
- Искусственный интеллект полагает, что «Бенфика» снова победит, но со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.
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