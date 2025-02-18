18 февраляразыграют путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды встретятся в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж» в 23:00 по мск.

В первом поединке хозяева выиграли 1:0 благодаря голу форварда Вангелиса Павлидиса. 15 февраля «орлы» обыграли с тем же счетом «Санта-Клару» в чемпионате и продлили свою победную серию до пяти поединков.

«Монако» прорвало в домашнем матче Лиги 1 Франции. После неудачных игр с ПСЖ и «Бенфикой», «монегаски» выплеснули всю злость в сторону «Нанта», разгромив его 7:1. Это была только вторая победа команды в последних пяти играх.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Стоит отметить, что за всю историю очных встреч «Монако» ни разу не выиграл у «Бенфики».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.85. Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.90 и 3.80 на победу в матче соответственно, 1.17 и 5.60 на проход в следующий раунд.

Искусственный интеллект полагает, что «Бенфика» снова победит, но со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

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