18 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги чемпионов «Бенфика» на своем поле сыграет против «Монако». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» одержала победу с результатом 1:0 над нынешним соперником на выездном поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ей достаточно сыграть вничью.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 16-ю позицию с 13 баллами, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 22-го тура португальского первенства «Бенфика» на чужом поле обыграла «Санта-Клару» (1:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 22-х туров находится на второй позиции, лишь на один балл отставая от лидера — «Спортинга», который провел на игру меньше.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Ди Мария, Аурснес, Бах, Ману, Ренату Санчеш, Тиагу Гувея, дисквалифицированы — Флорентину и Альваро Фернандес.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бенфика» неизменно выиграла.

Такие результаты сулят хозяевам отличные шансы на успех, особенно есть учесть пусть небольшой, но все же гандикап после первого матча, а также фактор своего поля.

Вангелис Павлидис — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с шестью голами.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» потерпел поражение с результатом 0:1 от нынешнего соперника на выездном поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно побеждать на выезде.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 17-ю позицию с 13 баллами, что и обеспечило ему выступление в стыковых поединках.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на французское первенство, «Монако» на своем поле разгромил «Нант» (7:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 22-х поединков находится на третьей позиции, на 13 очков отставая от лидера ПСЖ и второго в таблице «Марселя».

Не сыграют: травмированы — Головин, Магасса, Тезе и Балогун, дисквалифицированы — Мусрати, Закария и Вандерсон.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Монако» выиграл лишь дважды при трех поражениях.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, не говоря уже о том, что им нужно отыгрывать пусть и минимальный, но все же дефицит.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Бенфика» не пропустила

в трех из четырех последних матчей «Монако» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Монако» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 4.20, победа «Монако» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Монако».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30