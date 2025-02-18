После этого поражения статистика хозяев в ЛЧ ухудшилась. Они не смогли выиграть в трех матчах из четырех. 15 февраля коллектив Гасперини потерял очки в Серии А, сыграв 0:0 с «Кальяри». Это наверняка скажется на психологическом состоянии перед игрой команды. Вдобавок дома «Аталанта» выиграла только в одном из пяти матчей.
Для «Брюгге» эта победа была глотком свежего воздуха после встреч с «Ман Сити» и «Ювентусом». Закрепить результат гости не смогли, поскольку сыграли вничью 2:2 с «Синт-Трейденом» в чемпионате, но при этом они не проигрывают уже 4 матча.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры считают, то «Аталанта» сохраняет высокие шансы на проход в следующий раунд: 1.50 и 6.30 на победу, 1.67 и 2.25 на проход в следующий раунд.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Аталанты» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Посмотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Брюгге» можно на сайте LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.