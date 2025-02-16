«Челси» готов заплатить 100 млн евро за Кунде

Лондонскиймечтает заполучить в свои ряды защитника «Барселоны»

По данным издания Diario Sport, «аристократы» готовы заплатить за 26-летнего француза 100 млн евро. Также на Кунде претендуют несколько клубов из Саудовской Аравии.

Самому же защитнику нравится играть в «Барселоне» и он не против продлить контракт, истекающий в 2027 году на улучшенных условиях. При этом каталонцы не смогут устоять перед суммой в 100 млн евро, если последует официальное предложение о трансфере.

В текущем сезоне Кунде сыграл за «Барселону» в Примере 23 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.