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    «Челси» готов заплатить 100 млн евро за Кунде

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    Лондонский «Челси» мечтает заполучить в свои ряды защитника «Барселоны» Жюля Кунде.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    По данным издания Diario Sport, «аристократы» готовы заплатить за 26-летнего француза 100 млн евро. Также на Кунде претендуют несколько клубов из Саудовской Аравии.

    Самому же защитнику нравится играть в «Барселоне» и он не против продлить контракт, истекающий в 2027 году на улучшенных условиях. При этом каталонцы не смогут устоять перед суммой в 100 млн евро, если последует официальное предложение о трансфере.

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    • В текущем сезоне Кунде сыграл за «Барселону» в Примере 23 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

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