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    Семин: Сегодня у «Зенита» одна задача — обойти «Краснодар»

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    Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, как «Зенит» мог бы сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас российские клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Во-первых, давайте дождемся старта чемпионата, а потом мы будем гадать, как бы "Зенит" играл в Лиге чемпионов. Сегодня у них одна задача — обойти "Краснодар". До "Спартака" ещё есть "Краснодар", который ближе к первому месту, чем "Спартак". Поэтому начало чемпионата после большого продолжительного периода определит всю подготовку, как тренер провёл эти два месяца работы. У Семака это всегда получалось.

    "Зенит" всегда после большого перерыва был в хорошем состоянии. Получится на этот раз или нет? Посмотрим в мае», — сказал Семин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». У клуба 39 очков, столько же баллов в активе «Зенита» (39). Топ-3 замыкает «Спартак» (37).

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