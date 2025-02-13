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    Смотреть онлайн матча «Фенербахче» — «Андерлехт» 13.02.2025. Прямая трансляция в 20:45

    «Фенербахче» — «Андерлехт»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче плей-офф Лиги Европы «Фенербахче» Жозе Моуринью примет «Андерлехт» на домашнем стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Игра состоится 13 февраля в 20:45 мск.

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    Несмотря на большой лазарет, подопечные Моуринью продолжают свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 12 поединков. В Лиге Европы хозяева сыграли вничью в двух последних встречах. Этап лиги «Фенербахче» завершил ничьей 2:2 с «Мидтьюлланном». Клуб финишировал на 24-й позиции.

    «Андерлехт» смог прервать свою безвыигрышную серию победой (2:0) над «Антверпеном». Если говорить про Лигу Европы, то последний тур прошел для клуба спокойно, даже несмотря на два поражения подряд. Бельгийцам удалось закончить на 10-м месте.

    Команды встречались 4 раза. В трех случаях победил «Фенербахче», один раз была зафиксирована ничья.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.55 на победу «Фенербахче», 4.45 на ничью, 5.70 на победу «Андерлехта».

    • Искусственный интеллект уверен, что поединок завершится победой «Фенербахче» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фенербахче» — «Андерлехт» смотрите на LiveCup.Run.

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