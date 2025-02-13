«Фенербахче» — «Андерлехт»: смотреть онлайн в прямом эфире

В матче плей-офф Лиги ЕвропыЖозе Моуринью примет «Андерлехт» на домашнем стадионев Стамбуле. Игра состоится 13 февраля в 20:45 мск.

Несмотря на большой лазарет, подопечные Моуринью продолжают свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 12 поединков. В Лиге Европы хозяева сыграли вничью в двух последних встречах. Этап лиги «Фенербахче» завершил ничьей 2:2 с «Мидтьюлланном». Клуб финишировал на 24-й позиции.

«Андерлехт» смог прервать свою безвыигрышную серию победой (2:0) над «Антверпеном». Если говорить про Лигу Европы, то последний тур прошел для клуба спокойно, даже несмотря на два поражения подряд. Бельгийцам удалось закончить на 10-м месте.

Команды встречались 4 раза. В трех случаях победил «Фенербахче», один раз была зафиксирована ничья.

Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.98. Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.55 на победу «Фенербахче», 4.45 на ничью, 5.70 на победу «Андерлехта».

Искусственный интеллект уверен, что поединок завершится победой «Фенербахче» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фенербахче» — «Андерлехт» смотрите на LiveCup.Run.