«КАМАЗ» подписал экс-игрока молодежной сборной России

Клуб Первой лигииз Набережных Челнов объявил о заключении контракта с центральным полузащитником

Соглашение 29-летнего футболиста будет действовать до конца сезона. Последним клубом Жигулева был «Пари НН», за который он выступал на протяжении двух сезонов и покинул зимой.

После первой части чемпионата Первой лиги «КАМАЗ» располагается на 13-й позиции с 22 очками. При этом отрыв от зоны вылета составляет всего три очка.

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Жигулев является воспитанником «Краснодара», выступал в составе молодежной сборной России, также в его карьере были «Тосно», «Урал», «Ротор» и другие команды.