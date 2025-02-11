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    «КАМАЗ» подписал экс-игрока молодежной сборной России

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    Клуб Первой лиги «КАМАЗ» из Набережных Челнов объявил о заключении контракта с центральным полузащитником Ильей Жигулевым.

    Илья Жигулев
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    Илья Жигулев

    Соглашение 29-летнего футболиста будет действовать до конца сезона. Последним клубом Жигулева был «Пари НН», за который он выступал на протяжении двух сезонов и покинул зимой.

    После первой части чемпионата Первой лиги «КАМАЗ» располагается на 13-й позиции с 22 очками. При этом отрыв от зоны вылета составляет всего три очка.

    Календарь и таблица РПЛ

    Жигулев является воспитанником «Краснодара», выступал в составе молодежной сборной России, также в его карьере были «Тосно», «Урал», «Ротор» и другие команды.

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