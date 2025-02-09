1-й таймСевилья — БарселонаОнлайн
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    «Севилья» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    9 февраля на «Рамон Санчес Писхуан» состоится встреча «Севильи» и «Барселоны», которые сыграют в рамках 23-го тура испанской Примеры.

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    Очная серия команд давно утратила интригу. Последние 5 матчей выиграла «Барселона». В трех из пяти случаев «блауграна» победили с отрывом минимум в три гола. В октябре каталонцы разгромили «Севилью» 5:1.

    «Севилья» особо ничего не потеряет в случае поражения, а вот «Барсе» нужно побеждать, поскольку сейчас отставание от «Реала» составляет 5 очков.

    «Барса» сыграет после разгромной победы 5:0 над «Валенсией» в Кубке Англии. «Севилья» 1 февраля не смогла забить «Хетафе» и закончила матч нулевой ничьей.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз с коэффициентом 1.87.

    • Букмекеры дают 6.60 на победу «Севильи», 5.05 на ничью и 1.46 на победу «Ливерпуля».

    • Искусственный интеллект считает, что матч завершится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run. Сайт также предлагают информацию о статистике результатах и составах команд на игру.

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