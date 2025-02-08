«Боруссия» М — «Айнтрахт»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 26-й минуте хозяев вывел их главный бомбардир Тим Кляйндинст.
«Орлы» смогли отыграться уже через пять минут после точного удара своего главного голеадора Юго Экитике.
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Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Айнтрахт Ф 1:1
Голы: 1:0 Тим Кляйндинст (26'), 1:1 Уго Экитике (31') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Марвин Фридрих, Лукас Улльрих (Лука Нец, 70'), Юлиан Вайгль, Флориан Нойхаус, Кевин Штёгер, Робин Хак (Томаш Чванчара, 70'), Тим Кляйндинст, Kou Itakura, Nathan NGoumou (Алассан Плеа, 90') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Натаниэль Браун (Нильс Нкунку, 75'), Артур Теате, Тута, Расмус Кристенсен, Марио Гётце (Элье Ваи, 83'), Хуго Ларссон, Эйе Скири (Эмиль Хойлунд, 75'), Ансгар Кнауфф (Ннамди Коллинз, 84'), Уго Экитике, Миши Батшуайи (Джан Узун, 57') Предупреждения: Марио Гётце (33'), Kou Itakura (42'), Миши Батшуайи (42'), Лукас Улльрих (48'), Джан Узун (81'), Флориан Нойхаус (89')
«Айнтрахт» на третьем месте в Бундеслиге с 39 очками. «Боруссия» (31) — восьмая.