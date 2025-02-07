приметв рамках стартового поединка 21-го тура немецкой Бундеслиги, который состоится на стадионе «Альянц Арена» 7 февраля в 22:30 по мск.

После позорного поражения в Роттердаме «Бавария» выиграла уже 3 встречи подряд. В прошлом туре Бундеслиги она обыграла «Хольштайн» 4:3 и вряд ли намерена останавливаться. Если команда Компани выиграет в этот раз, то продлит победную серию в турнире до семи игр, тем самым укрепившись на первой строчке.

«Вердер» также выиграл в прошлом туре, обыграв 1:0 «Майнц». Но это была первая победа «музыкантов» в последних пяти турах. С таким соперником, как «Бавария», гостям явно будет сложно. Особенно если учесть тот факт, что «баварцы» выиграли 6 домашних матчей подряд. Тем не менее надежда есть всегда. В прошлый раз бременцы выиграли на «Альянц Арене» 1:0.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты букмекеров на игру:

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч, коэффициент выбранного события составляет 1.88.

сделали свой прогноз на матч, коэффициент выбранного события составляет 1.88. Букмекеры не верят в гостей: 1.10 на победу «Баварии», 13.5 на ничью, 21.5 на победу «Вердера».

Искусственный интеллект сгенерировал победу «Баварии» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Вердер» смотрите на LiveCup.Run. Там же ищите и другие футбольные события Бундеслиги.

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