Бавария
Вердер
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрала 51 балл и традиционно борется за чемпионский титул.
Команда находится на первой позиции с отрывом в шесть баллов от своего ближайшего преследователя в лице действующего чемпиона леверкузенского «Байера».
Бавария — Вердер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал победу над «Хольштайном» (4:3).
Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов мюнхенский коллектив также в домашних стенах оказался сильнее «Слована» из Братиславы (3:1).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Дэвис, Перец, Ито, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бавария» неизменно выигрывала.
Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное их преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Гарри Кейн — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с 19-ю голами.
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 30 очков и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает восьмое место и лишь на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а на три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Майнцем» (1:0).
Перед этим в 19-м туре чемпионата Германии клуб потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с дортмундской «Боруссией» с результатом 2:2.
Не сыграют: травмированы — Биттенкурт, Малатини, Топп и Агу, дисквалифицированы — Штарк и Фридль.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Вердер» проиграл только раз при двух ничьих и одной победе.
Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, именитый соперник явно превосходит их классом, а значит добиться хотя бы мировой им будет крайне сложно.
Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Баварии» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Баварии» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вердер» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.10. Ничья — в 11.00, победа «Вердера» — в 19.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.25 и 4.10.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Баварии».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20