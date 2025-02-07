В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле примет «Вердер». Встреча пройдет 7 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрала 51 балл и традиционно борется за чемпионский титул.

Команда находится на первой позиции с отрывом в шесть баллов от своего ближайшего преследователя в лице действующего чемпиона леверкузенского «Байера».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал победу над «Хольштайном» (4:3).

Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги чемпионов мюнхенский коллектив также в домашних стенах оказался сильнее «Слована» из Братиславы (3:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Перец, Ито, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бавария» неизменно выигрывала.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное их преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с 19-ю голами.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» по итогам 20-ти туров чемпионата Германии набрал 30 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмое место и лишь на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), а на три очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Майнцем» (1:0).

Перед этим в 19-м туре чемпионата Германии клуб потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с дортмундской «Боруссией» с результатом 2:2.

Не сыграют: травмированы — Биттенкурт, Малатини, Топп и Агу, дисквалифицированы — Штарк и Фридль.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Вердер» проиграл только раз при двух ничьих и одной победе.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, именитый соперник явно превосходит их классом, а значит добиться хотя бы мировой им будет крайне сложно.

Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Баварии» забивали обе команды

в трех последних матчах «Баварии» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вердер» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.10. Ничья — в 11.00, победа «Вердера» — в 19.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.25 и 4.10.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Баварии».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20