В матче 1/4 финала Кубка Германиив Леверкузене примет. Событие состоится 5 февраля на «Бай-Арене» в 22:45 по мск.

«Фармацевты» наверняка захотят продлить свою победную серию. Ранее команда Хаби Алонсо выиграла у пражской «Спарты» 2:0 в Лиге чемпионов и со счетом 3:1 победила «Хоффенхайм» в Бундеслиге. После победы над «Баварией» в прошлом раунде турнира, «Байер» является одним из фаворитов.

«Кельн» пробрался в четвертьфинал обыграв в дополнительное время «Герту». Перед выездом в Леверкузен «козлы» также выиграли две встречи. Февраль команда начала с выездной победы над «Айнтрахтом» Брауншвейг (2:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры дают такие котировки на игру: 1.26 и 11.0 на победу в основное время, 1.10 и 6.50 на проход в следующий раунд.

ИИ ожидает победы «Байера» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Кельн» смотрите на LiveCup.Run.

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