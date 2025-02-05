Байер
Кёльн
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» сражаются за Серебряную салатницу. На текущий момент они расположились на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Байер» на 6 очков отстает от лидера чемпионата «Баварии». А вот отличилась команда 49 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.
Байер — Кёльн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Фармацевты» переиграли «Хоффенхайм» (3:1).
А вот до того команда одолела пражскую «Спарту» (2:0). При этом поединок с «РБ Лейпцигом» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Байер» забил 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Мартен Террье — травмирован.
Состояние команды: «Фармацевты» постепенно набирают обороты. Да и в Кубке Германии перед командой Хаби Алонсо стоят максимальные задачи.
Матчи с «козлами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Байер» победил 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках с «Кёльном» леверкузенцы победили.
«Кёльн»
Турнирное положение: «Козлы» бьются за возвращение в элитный дивизион. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Второй Бундеслиги.
Причем «Кёльн» не столь ярко атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 20 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Козлы» нанесли поражение «Айнтрахту» Б (2:1).
До того команда минимально одолела «Эльфсберг». А вот поединок с «Гамбургом» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кёльн» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Тим Лемперле — травмирован.
Состояние команды: «Козлы» проводят довольно приличный отрезок. Команда победила в 2 своих последних матчах.
При этом «Кёльн» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от 4 места составляет всего 2 зачетных балла.
«Козлы» уже почти два года не обыгрывали «Байер». Да и в нынешней диспозиции команда явно будет действовать с оглядкой на тылы.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только при скромном подборе игроков тягаться с леверкузенцами будет крайне сложно.
Статистика для ставок
- «Кёльн» победил в 2 своих последних матчах
- «Байер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- «Козлы» пропускают в среднем более гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.
- 2.85Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Ле Ман — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:10
- 2.10Леганес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, и наверняка будут агрессивно атаковать.
«Козлы» не собираются лишь обороняться, да и леверкузенцы нередко допускают ошибки в обороне.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75