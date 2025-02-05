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    «Фармацевты» обеспечат голевое шоу

    «Байер» — «Кёльн». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 5 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Кёльн»
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    Флориан Вирц
    5 февраля в 1/4 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Байер» и «Кёльн». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Кёльн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 05 Февраля 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 22:45 Кёльн

    Кёльн

  • Кёльн
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» сражаются за Серебряную салатницу. На текущий момент они расположились на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Байер» на 6 очков отстает от лидера чемпионата «Баварии». А вот отличилась команда 49 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.

    Байер — Кёльн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Фармацевты» переиграли «Хоффенхайм» (3:1).

    А вот до того команда одолела пражскую «Спарту» (2:0). При этом поединок с «РБ Лейпцигом» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Байер» забил 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Мартен Террье — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фармацевты» постепенно набирают обороты. Да и в Кубке Германии перед командой Хаби Алонсо стоят максимальные задачи.

    Матчи с «козлами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Байер» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в двух последних очных поединках с «Кёльном» леверкузенцы победили.

    «Кёльн»

    Турнирное положение: «Козлы» бьются за возвращение в элитный дивизион. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Второй Бундеслиги.

    Причем «Кёльн» не столь ярко атакует, отличившись 35 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 20 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Козлы» нанесли поражение «Айнтрахту» Б (2:1).

    До того команда минимально одолела «Эльфсберг». А вот поединок с «Гамбургом» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кёльн» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Тим Лемперле — травмирован.

    Состояние команды: «Козлы» проводят довольно приличный отрезок. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Кёльн» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от 4 места составляет всего 2 зачетных балла.

    «Козлы» уже почти два года не обыгрывали «Байер». Да и в нынешней диспозиции команда явно будет действовать с оглядкой на тылы.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только при скромном подборе игроков тягаться с леверкузенцами будет крайне сложно.

    Статистика для ставок

    • «Кёльн» победил в 2 своих последних матчах

    • «Байер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • «Козлы» пропускают в среднем более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, и наверняка будут агрессивно атаковать.

    «Козлы» не собираются лишь обороняться, да и леверкузенцы нередко допускают ошибки в обороне.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

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    «Байер» — «Кёльн»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.02.2025. Прогнозы на футбол. «Фармацевты» обеспечат голевое шоу
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