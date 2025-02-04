Артета: Возможно, из-за травм придется попробовать что-то другое в атаке

Главный тренерответил на вопрос о том, что команда осталась без трансферов этой зимой.

«У нас было четкое намерение, как и каждый раз при открытии рынка, изучить возможности для усиления нашей команды игроками, которые способны оказать влияние.

Травмы игроков сказались на нас, и мы не добились желаемого. В этом смысле мы разочарованы, но также понимаем, что хотим привлечь только определенных игроков, и нам нужно быть очень дисциплинированными в этом отношении. Думаю, так и было.

Это игроки, которые, по нашему мнению, могут сделать нас намного лучше. В финансовом плане есть много вещей, которые нужно делать, чтобы оставаться на том пути, который завел нас так далеко, и стараться улучшаться.

"Арсеналу" необходима гибкость в атаке. Возможно, из-за травм придется попробовать что-то другое», — цитирует Артету BBC

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.