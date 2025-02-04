ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Казанский «В АПЛ тяжелая гонка и еще ничего не решено». Денис Казанский — об английском футболе и своей профессии
  • 22:09
    • «Ак Барс» разгромил СКА в матче КХЛ
  • 21:38
    • «Зенит» по пенальти выиграл у ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ
  • 21:22
    • «Локомотив» дома уступил «Спартаку» в матче КХЛ
  • 20:53
    • «Бавария» пролонгировала контракт с Дэвисом
    Все новости спорта

    Артета: Возможно, из-за травм придется попробовать что-то другое в атаке

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, что команда осталась без трансферов этой зимой.

    Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета

    «У нас было четкое намерение, как и каждый раз при открытии рынка, изучить возможности для усиления нашей команды игроками, которые способны оказать влияние.

    Травмы игроков сказались на нас, и мы не добились желаемого. В этом смысле мы разочарованы, но также понимаем, что хотим привлечь только определенных игроков, и нам нужно быть очень дисциплинированными в этом отношении. Думаю, так и было.

    Это игроки, которые, по нашему мнению, могут сделать нас намного лучше. В финансовом плане есть много вещей, которые нужно делать, чтобы оставаться на том пути, который завел нас так далеко, и стараться улучшаться.

    "Арсеналу" необходима гибкость в атаке. Возможно, из-за травм придется попробовать что-то другое», — цитирует Артету BBC

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ на данный момент.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» выйти в полуфинал Кубка Испании?
  • «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Выйдет ли ПСЖ в четвертьфинал Кубка Франции?
  • «Ле Ман» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды выдадут голевую феерию?
  • «Аталанта» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьVIP: спорт и игры ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ле Ман — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры