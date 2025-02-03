Капитан «Милана» переходит в «Болонью»

усилила свой состав правым защитником «Милана»

28-летний футболист будет играть на правах аренды до конца сезона.

Калабрия является воспитанником «Милана» и капитаном клуба. После прихода на пост главного тренера Пауло Фонсеки лишился места в основе россонери. Ничего не изменилось и после назначения Сержиу Консейсао.

Календарь и таблица Серии А

В этом сезоне защитник сыграл всего 7 матчей в Серии А. В основе «Милана» Калабрия дебютировал в сезоне-2014/15. Всего провел за команду 272 матча, забил 10 мячей и отдал 21 результативную передачу.