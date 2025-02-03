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    Капитан «Милана» переходит в «Болонью»

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    «Болонья» усилила свой состав правым защитником «Милана» Давиде Калабрией.

    Давиде Калабрия
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    Давиде Калабрия

    28-летний футболист будет играть на правах аренды до конца сезона.

    Калабрия является воспитанником «Милана» и капитаном клуба. После прихода на пост главного тренера Пауло Фонсеки лишился места в основе россонери. Ничего не изменилось и после назначения Сержиу Консейсао.

    Календарь и таблица Серии А

    В этом сезоне защитник сыграл всего 7 матчей в Серии А. В основе «Милана» Калабрия дебютировал в сезоне-2014/15. Всего провел за команду 272 матча, забил 10 мячей и отдал 21 результативную передачу.

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