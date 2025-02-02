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    «Рома» — «Наполи». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 23-го тура Серии А «Рома» — «Наполи»

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    Ромелу Лукаку
    Лидер турнирной таблицы чемпионата Италии «Наполи» сыграет в гостях с «Ромой» в рамках 23-го тура. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Рома»

    «Рома» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков в 22-х матчах. Римская команда одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 33:28.

    Шесть матчей подряд «Рома» не проигрывает в чемпионате. За этот отрезок «волки» четыре раза выиграли и дважды сыграли вничью. В двух крайних турах команда Клаудио Раньери набрала максимум очков, обыграв «Дженоа» (3:1) и «Удинезе» (2:1).

    В минувший четверг «Рома» обыграла на своем поле «Айнтрахт» (2:0) в матче заключительного тура общего этапа Лиги Европы. Римский клуб занял 15-е место в турнирной таблице и вышел в стыки, где сыграет с «Порту».

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    «Наполи»

    «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, записав на свой счет 53 очка в 22-х матчах. Отрыв от второго «Интера» составляет 3 балла, но при этом у команды из Милана есть игра в запасе. «Наполи» одержал 17 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, забив 37 голов и пропустив 15 мячей в свои ворота.

    Команда Антонио Конте находится в отличной форме, набрав максимум из возможных очков в семи последних матчах. В крайнем туре «Наполи» нанес первое поражение «Ювентусу» в Серии А, обыграв туринцев в волевом стиле — 2:1.

    До этого неаполитанцы сломили сопротивление «Аталанты» (3:2), а еще ранее разобрались с «Вероной» — 2:0.

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился минимальной победой «Наполи» — 1:0.

    В последних 10-ти встречах на счету «Наполи» 6 побед, «Рома» оказалась сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 1.80.

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