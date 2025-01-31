«Жирона» подпишет бразильца, который мог перейти вместе с Неймаром в «Сантос»

Полузащитник «Ювентуса»может вернуться в испанскую Ла Лигу.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Артур близок к переходу в «Жирону».

Ранее сообщалось, что бразилец ведет переговоры с «Сантосом», который на этой неделе объявил о возвращении Неймара.

Источник утверждает, что «Жирона» предложила Артуру более выгодные условия, чем бразильский клуб.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего Артура в пять миллионов евро. В текущем сезоне он пока не провел ни одного матча.

Напомним, ранее Артур играл в Испании за «Барселону».