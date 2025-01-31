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    «Жирона» подпишет бразильца, который мог перейти вместе с Неймаром в «Сантос»

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    Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может вернуться в испанскую Ла Лигу.

    Артур Мело
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    Артур Мело

    По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Артур близок к переходу в «Жирону».

    Ранее сообщалось, что бразилец ведет переговоры с «Сантосом», который на этой неделе объявил о возвращении Неймара.

    Источник утверждает, что «Жирона» предложила Артуру более выгодные условия, чем бразильский клуб.

  • Неймар летом планирует вернуться в Европу
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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего Артура в пять миллионов евро. В текущем сезоне он пока не провел ни одного матча.

    Напомним, ранее Артур играл в Испании за «Барселону».

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