29 января в Турине встретятся. Матч состоится в рамках 8-го тура Лиги чемпионов. Он пройдет на стадионе «Альянц». Начало в 23:00 мск.

У «Юве» задача попытаться вырвать максимум, чтобы побороться за топ-8, однако даже в случае потери очков туринцы продолжат борьбу за плей-офф в предварительном раунде. В прошлом туре «бьянконери» сыграли по нулям с «Брюгге». Это была третья ничья команды в последних четырех турах ЛЧ.

«Бенфика» упустила победу над «Барсой», проиграл по итогу 4:5. «Орлы» вели 3:1 после первого тайма, но не смогли удержать счет. У них осталось 10 пунктов и теперь им нужно побеждать, чтобы остаться в топ-24.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.25. Букмекеры дают 2.27 на победу «Ювентуса» и 3.55 на победу «Бенфики». На ничью можно поставить за 3.30.

Искусственный интеллект считает, что «Ювентус» подтвердит статус фаворита и выиграет матч со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам