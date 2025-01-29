У «Юве» задача попытаться вырвать максимум, чтобы побороться за топ-8, однако даже в случае потери очков туринцы продолжат борьбу за плей-офф в предварительном раунде. В прошлом туре «бьянконери» сыграли по нулям с «Брюгге». Это была третья ничья команды в последних четырех турах ЛЧ.
«Бенфика» упустила победу над «Барсой», проиграл по итогу 4:5. «Орлы» вели 3:1 после первого тайма, но не смогли удержать счет. У них осталось 10 пунктов и теперь им нужно побеждать, чтобы остаться в топ-24.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры дают 2.27 на победу «Ювентуса» и 3.55 на победу «Бенфики». На ничью можно поставить за 3.30.
- Искусственный интеллект считает, что «Ювентус» подтвердит статус фаворита и выиграет матч со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.
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