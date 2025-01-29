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    «Ювентус» — «Бенфика»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Ювентус Португалия Бенфика Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    29 января в Турине встретятся «Ювентус» и «Бенфика». Матч состоится в рамках 8-го тура Лиги чемпионов. Он пройдет на стадионе «Альянц». Начало в 23:00 мск.

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    У «Юве» задача попытаться вырвать максимум, чтобы побороться за топ-8, однако даже в случае потери очков туринцы продолжат борьбу за плей-офф в предварительном раунде. В прошлом туре «бьянконери» сыграли по нулям с «Брюгге». Это была третья ничья команды в последних четырех турах ЛЧ.

    «Бенфика» упустила победу над «Барсой», проиграл по итогу 4:5. «Орлы» вели 3:1 после первого тайма, но не смогли удержать счет. У них осталось 10 пунктов и теперь им нужно побеждать, чтобы остаться в топ-24.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

    • Букмекеры дают 2.27 на победу «Ювентуса» и 3.55 на победу «Бенфики». На ничью можно поставить за 3.30.

    • Искусственный интеллект считает, что «Ювентус» подтвердит статус фаворита и выиграет матч со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

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