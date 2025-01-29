Ювентус
Бенфика
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Ювентус» в 7 турах набрал 12 очков. А вот атака команды выглядит не столь ярко, настреляв всего лишь 9 мячей.
Ювентус — Бенфика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке туринцы потерпели неудачу. «Старая Сеньора» уступила «Наполи» (1:2).
При этом «Ювентус» чуть ранее не смог переиграть «Брюгге» (0:0). А вот до того команда уверенно расправилась с «Миланом» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Туринцы ныне переживают крайне сложный период. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
Вообще, «Ювентус» исторически неудачно противостоит «орлам». В 5 последних очных поединках туринцы уступили 3 раза при 2 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Вот только голы даются туринцам уж слишком натужно.
«Бенфика»
Турнирное положение: Лиссабонцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 21 месте турнирной таблицы.
Причем «Бенфика» в 7 поединках Лиги чемпионов отличилась 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота «орлы» пропустили 12 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Лиссабонцы потерпели поражение от «Каса Пии» (1:3).
При этом до того команда в перестрелке уступила «Барселоне» (4:5). А вот скромный «Фамаликан» был обыгран на классе (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: Артур Кабрал, Альваро Фернандес — дисквалифицированы.
Состояние команды: Лиссабонцы еще даже не обеспечили себе выход в плей-офф. Между тем, «орлы» неплохо выглядят в атаке.
Весьма приличный сезон выдает Вангелис Павлидис. Греческий форвард настрелял 4 мяча в Лиге чемпионов, прибавив к ним столько же в чемпионате Португалии.
В кадровом плане «Бенфика» выглядит довольно выгодно. Да и атака команды в Лиге чемпионов смотрится симпатично, забивая в среднем 2 раза за матч.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Лиссабонцы намерены прервать свою двухматчевую пораженческую серию.
Статистика для ставок
- Португальцы в Лиге чемпионов в среднем забивают 2 гола за матч
- Туринцы в Лиге чемпионов пропускают в среднем реже гола за матч
- «Бенфика» проиграла в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
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- 1.96Манчестер Сити — Брюгге: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Туринцы всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.
«Орлы» пропускают многовато, да и фактор своего поля явно поможет «Старой Сеньоре» в этом поединке.
Ставка: Победа «Ювентуса» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10