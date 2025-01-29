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    «Ювентус» — «Бенфика». Португальцам будет сложно зацепиться за плей-офф — на что сделать ставку в матче ЛЧ 29 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентами 2.25 и 2.10

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Бенфика»
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    Вангелис Павлидис
    29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» и «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринцы в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ювентус» в 7 турах набрал 12 очков. А вот атака команды выглядит не столь ярко, настреляв всего лишь 9 мячей.

    Ювентус — Бенфика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке туринцы потерпели неудачу. «Старая Сеньора» уступила «Наполи» (1:2).

    При этом «Ювентус» чуть ранее не смог переиграть «Брюгге» (0:0). А вот до того команда уверенно расправилась с «Миланом» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Туринцы ныне переживают крайне сложный период. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

    Вообще, «Ювентус» исторически неудачно противостоит «орлам». В 5 последних очных поединках туринцы уступили 3 раза при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Вот только голы даются туринцам уж слишком натужно.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: Лиссабонцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 21 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бенфика» в 7 поединках Лиги чемпионов отличилась 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота «орлы» пропустили 12 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Лиссабонцы потерпели поражение от «Каса Пии» (1:3).

    При этом до того команда в перестрелке уступила «Барселоне» (4:5). А вот скромный «Фамаликан» был обыгран на классе (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Артур Кабрал, Альваро Фернандес — дисквалифицированы.

    Состояние команды: Лиссабонцы еще даже не обеспечили себе выход в плей-офф. Между тем, «орлы» неплохо выглядят в атаке.

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    Весьма приличный сезон выдает Вангелис Павлидис. Греческий форвард настрелял 4 мяча в Лиге чемпионов, прибавив к ним столько же в чемпионате Португалии.

    В кадровом плане «Бенфика» выглядит довольно выгодно. Да и атака команды в Лиге чемпионов смотрится симпатично, забивая в среднем 2 раза за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Лиссабонцы намерены прервать свою двухматчевую пораженческую серию.

    Статистика для ставок

    • Португальцы в Лиге чемпионов в среднем забивают 2 гола за матч

    • Туринцы в Лиге чемпионов пропускают в среднем реже гола за матч

    • «Бенфика» проиграла в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Туринцы всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.

    «Орлы» пропускают многовато, да и фактор своего поля явно поможет «Старой Сеньоре» в этом поединке.

    Ставка: Победа «Ювентуса» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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