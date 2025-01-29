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    Гладилин — про Кокорина: Его гложет желчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии

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    Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на высказывания нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    В последнем интервью форвард называл российскую Премьер-лигу «говном». Про период игры в «Спартаке» Кокорин сказал: «залутал бабок и быстро уехал».

    «Кокорин — человек, который играет на Кипре и не подошёл посредственному клубу "Фиорентина". Чемпионат Кипра — курортный вариант. Поэтому слушать высказывания Кокорина — это несерьёзно.

    Его гложет жёлчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии. А на Кипр футболисты приезжают доигрывать и отдыхать», — сказал Гладилин Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провел за «Арис» 14 матчей и забил 6 голов.

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