Гладилин — про Кокорина: Его гложет желчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии

Ветеранотреагировал на высказывания нападающего

В последнем интервью форвард называл российскую Премьер-лигу «говном». Про период игры в «Спартаке» Кокорин сказал: «залутал бабок и быстро уехал».

«Кокорин — человек, который играет на Кипре и не подошёл посредственному клубу "Фиорентина". Чемпионат Кипра — курортный вариант. Поэтому слушать высказывания Кокорина — это несерьёзно.

Его гложет жёлчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии. А на Кипр футболисты приезжают доигрывать и отдыхать», — сказал Гладилин Чемпионату.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провел за «Арис» 14 матчей и забил 6 голов.