ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристофер НкункуНеделя на побег. Нкунку, Рашфорд и еще восемь изгоев АПЛ, которым надо успеть сменить клуб
    Все новости спорта

    Кокорин: РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Динамо Краснодар ЦСКА Спартак Локомотив РПЛ Футбол России Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра
    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин сделал резонансное заявление по поводу уровня футбола в российской Премьер-лиге.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    «Чемпионат, когда мы c Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться.

    В 2019 году еще не так все плохо было, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили?

  • Кокорин — о возможном возвращении в РПЛ: Да никто не позовет, объективно
  • Читайте по теме

    • Расцвет чемпионата России был в то время, когда золотой ЦСКА был и "Зенит" начал с ним конкурировать.

    "Зенит", который с Халком в 2015 году выиграл, был сумасшедший. Они в Лиге чемпионов тоже неплохо играли», — сказал Кокорин в интервью футболисту и блогеру Федору Смолову.

    Интервью с Александром Кокориным
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Штутгарт» и выйдет в плей-офф?
  • «Штутгарт» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Победит ли «Ливерпуль» в Нидерландах?
  • ПСВ — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Обойдет ли «Барселона» «Ливерпуль»?
  • «Барселона» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.95
  • Экспресс дня 29 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Айнтрахт Фр
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аякс — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры