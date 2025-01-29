Кокорин: РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли

Нападающий кипрского «Ариса»сделал резонансное заявление по поводу уровня футбола в российской

«Чемпионат, когда мы c Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться.

В 2019 году еще не так все плохо было, но уже чувствовалось. А потом, когда очень хорошие иностранцы начали уезжать, кем мы их заменили?

Расцвет чемпионата России был в то время, когда золотой ЦСКА был и "Зенит" начал с ним конкурировать.

"Зенит", который с Халком в 2015 году выиграл, был сумасшедший. Они в Лиге чемпионов тоже неплохо играли», — сказал Кокорин в интервью футболисту и блогеру Федору Смолову.