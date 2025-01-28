Кокорин — о возможном возвращении в РПЛ: Да никто не позовет, объективно

Нападающийответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в российской Премьер-лиге.

«Рассмотрел бы предложение от нормальной команды из РПЛ? Да никто не позовёт, объективно. "Зенит" не позовёт. "Локомотив" Борис Романович прикрыл тогда (смеётся). Просто команд не осталось, кто может меня позвать, и всё, ну и уже всё, возраст.

Могу ли я стать свободным агентом следующим летом? Могу, могу. У меня до следующего. Потенциально рассмотрел бы Россию? Уже 35, уже все», — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Федора Смолова.

В нынешнем сезоне российский форвард провел за «Ариса» 14 матчей в рамках чемпионата Кипра и забил 6 голов.