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    Кокорин — о возможном возвращении в РПЛ: Да никто не позовет, объективно

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    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в российской Премьер-лиге.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Рассмотрел бы предложение от нормальной команды из РПЛ? Да никто не позовёт, объективно. "Зенит" не позовёт. "Локомотив" Борис Романович прикрыл тогда (смеётся). Просто команд не осталось, кто может меня позвать, и всё, ну и уже всё, возраст.

    Могу ли я стать свободным агентом следующим летом? Могу, могу. У меня до следующего. Потенциально рассмотрел бы Россию? Уже 35, уже все», — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Федора Смолова.

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