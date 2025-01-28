Кокорин — о возможном возвращении в РПЛ: Да никто не позовет, объективно

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
«Рассмотрел бы предложение от нормальной команды из РПЛ? Да никто не позовёт, объективно. "Зенит" не позовёт. "Локомотив" Борис Романович прикрыл тогда (смеётся). Просто команд не осталось, кто может меня позвать, и всё, ну и уже всё, возраст.
Могу ли я стать свободным агентом следующим летом? Могу, могу. У меня до следующего. Потенциально рассмотрел бы Россию? Уже 35, уже все», — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Федора Смолова.
В нынешнем сезоне российский форвард провел за «Ариса» 14 матчей в рамках чемпионата Кипра и забил 6 голов.