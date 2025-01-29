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    Генич считает, что Бителло продолжит выступать за «Динамо» до конца нынешнего сезона

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    Спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с полузащитником «Динамо» Бителло, который не приехал на зимние сборы команды.

    Бителло — полузащитник «Динамо»
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    Бителло — полузащитник «Динамо»

    Напомним, что Бителло не выходил на связь с московским клубом. Полузащитник присоединился к «Динамо» на зимние сборы лишь 26-го января.

    «Думаю, что Бителло останется в "Динамо" как минимум до лета. На мой взгляд, его не нужно штрафовать. Будь я руководителем "Динамо", не штрафовал бы. Попутал бес. Это будет не хороший пример [для остальных], но будет хорошим примером со стороны "Динамо", хорошим жестом…

    Что они относятся человечно, прекрасно понимают, что бес попутал игрока, что его ввели в заблуждение, манипулировали. (Стоит) показать остальным, что да, не надо пропускать сборы, не надо выкручивать руки клубу, но клуб всегда готов выслушать, найти компромисс и продолжить сотрудничество.

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    • Сумеет ли агент и Бителло убедить "Динамо" в том, что надо переподписать контракт на улучшенных условиях? Учитывая уровень его игры, вклад в игру "Динамо", он точно заслужил повышение зарплаты. На сколько бы я увеличил ему зарплату? На € 500 тыс., да. Начнём с € 1,7 млн, а дальше — прогрессивная история», — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

    В нынешнем сезоне Бителло провел за «Динамо» 15 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал 8 голевых передач.

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