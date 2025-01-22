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    Стало известно, кто может возглавить «Боруссию» после увольнения Шахина

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    Дортмундская «Боруссия» определилась с основными кандидатами на пост главного тренера.

    Рогер Шмидт
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    Рогер Шмидт

    В среду утром «Боруссия» объявила об увольнении Нури Шахина. Решение было принято на следующий день после поражения от «Болоньи» (1:2) в Лиге чемпионов.

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в список кандидатов на пост главного тренера «Боруссии» входят Нико Ковач, Рогер Шмидт и Эрик тен Хаг.

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    • Источник отмечает, что приоритетным для руководство клуба является вариант с назначением 57-летнего Шмидта.

    Дортмундская «Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги после 18 туров.

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