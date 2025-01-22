Стало известно, кто может возглавить «Боруссию» после увольнения Шахина

Рогер Шмидт Фото: globallookpress.com
В среду утром «Боруссия» объявила об увольнении Нури Шахина. Решение было принято на следующий день после поражения от «Болоньи» (1:2) в Лиге чемпионов.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в список кандидатов на пост главного тренера «Боруссии» входят Нико Ковач, Рогер Шмидт и Эрик тен Хаг.
Источник отмечает, что приоритетным для руководство клуба является вариант с назначением 57-летнего Шмидта.
Дортмундская «Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги после 18 туров.