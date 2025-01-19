приметв поединке 21-го тура итальянской Серии А. Команды сыграют 19 января. Старт в 20:00 мск.

У команд разные задачи перед этим поединком. «Верона» будет пытаться избежать попадания в зону вылета. Команда с 19 очками занимает 17-е место и даже в случае ничьи может опуститься ниже. «Лацио» имеет возможность вернуться в зону Лиги чемпионов. Если «римляне» выиграют, что обойдут «Ювентус» и поднимутся на 4-ю строчку.

Обе команды в последних поединках турнира остались без побед. «Верона» разошлась миром с «Удинезе» (0:0) и проиграла «Наполи» (0:2). У «Лацио» был более сложный календарь. Клуб играл с «Аталантой» (1:1) и «Ромой» (0:2). В прошлом туре коллектив из столицы сыграл вничью с «Комо» (1:1).

Прогнозы и ставки

«Лацио» набирал 3 очка в прошлых двух матчах против «Вероны» в Серии А. При этом «римляне» не смогли выиграть в трех последних выездах на «Марк Антонио Бентегоди».

Фаворитом букмекеры считают «Лацио». Ставки принимаются с такими коэффициентами: 5.30 на победу «Вероны», 3.90 на ничью, 1.70 на победу «Лацио».

Ознакомиться с прогнозом аналитиков LiveSport.Ru можно здесь.

можно здесь. По прогнозу ИИ, «Верона» одержит победу со счетом 3:2.

Трансляция матча

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