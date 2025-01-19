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    «Верона» — «Лацио»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Верона» примет «Лацио» в поединке 21-го тура итальянской Серии А. Команды сыграют 19 января. Старт в 20:00 мск.

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    У команд разные задачи перед этим поединком. «Верона» будет пытаться избежать попадания в зону вылета. Команда с 19 очками занимает 17-е место и даже в случае ничьи может опуститься ниже. «Лацио» имеет возможность вернуться в зону Лиги чемпионов. Если «римляне» выиграют, что обойдут «Ювентус» и поднимутся на 4-ю строчку.

    Обе команды в последних поединках турнира остались без побед. «Верона» разошлась миром с «Удинезе» (0:0) и проиграла «Наполи» (0:2). У «Лацио» был более сложный календарь. Клуб играл с «Аталантой» (1:1) и «Ромой» (0:2). В прошлом туре коллектив из столицы сыграл вничью с «Комо» (1:1).

    Прогнозы и ставки

    «Лацио» набирал 3 очка в прошлых двух матчах против «Вероны» в Серии А. При этом «римляне» не смогли выиграть в трех последних выездах на «Марк Антонио Бентегоди».

    • Фаворитом букмекеры считают «Лацио». Ставки принимаются с такими коэффициентами: 5.30 на победу «Вероны», 3.90 на ничью, 1.70 на победу «Лацио».

    • Ознакомиться с прогнозом аналитиков LiveSport.Ru можно здесь.

    • По прогнозу ИИ, «Верона» одержит победу со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Верона» — «Лацио», ищите стартовые составы и статистику команд на LiveCup.Run.

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