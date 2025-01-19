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    «Лацио» соорудит блицкриг

    «Верона» — «Лацио». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Серия А, 19 января 2025 года

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    «Лацио»
    19 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Января 2025 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 20:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
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    «Верона»

    Турнирное положение: Веронцы всеми силами сражаются за выживание в Серии А. На данный момент команда занимает 17 место турнирной таблицы.

    При этом «Верона» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 раза в 20 матчах Серии А.

    Верона — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Веронцы по всем статьям уступили «Наполи» (0:2).

    До того команда расписала сухой паритет с «Удинезе». При этом чуть ранее веронцы нанесли поражение «Болонье» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Верона» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Мартин Фрезе, Абду Харруи — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Веронцы не забивали в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды немногим превышает один мяч за матч.

    Матчи против «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Верона» уступила трижды при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются отдалиться из опасной зоны. Вот только веронцам срочно необходимо прибавлять в плане надежности собственных тылов.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лацио» в 20 матчах отправил 34 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Римляне расписали лишь мировую с «Комо» (1:1).

    До того команда уступила землякам из «Ромы» (0:2). А вот поединок с мощной «Аталантой» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Патрик, Матиас Весино — травмированы. Лоум Чауна — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Римляне на 7 зачетных пунктов отстают от 3 места. Да и сериал без побед растянулся уже на 3 матча.

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    При этом «Лацио» многовато пропускает в свои ворота. Вот только средняя результативность не достигает и 2 голов за матч.

    В этом поединке вернется в состав Валентин Кастельанос. Аргентинец наколотил уже 7 мячей в текущем чемпионате Италии.

    Безусловно, номинальные гости не собираются терять очки в матче с аутсайдером. Римляне явно сразу будут искать бреши в обороне столь нестабильного соперника.

    Статистика для ставок

    • Веронцы не забивали в 2 своих последних матчах

    • Римляне не могут победить 3 матча кряду

    • «Лацио» одолел веронцев в двух последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

    Прогноз: Веронцы крайне нестабильны, к тому же уступили «Лацио» в двух последних очных поединках.

    Лациале намереваются как можно скорее вернуться на победный путь и закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

    Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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