19 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: Веронцы всеми силами сражаются за выживание в Серии А. На данный момент команда занимает 17 место турнирной таблицы.

При этом «Верона» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 раза в 20 матчах Серии А.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Веронцы по всем статьям уступили «Наполи» (0:2).

До того команда расписала сухой паритет с «Удинезе». При этом чуть ранее веронцы нанесли поражение «Болонье» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Верона» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Мартин Фрезе, Абду Харруи — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Веронцы не забивали в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды немногим превышает один мяч за матч.

Матчи против «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Верона» уступила трижды при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются отдалиться из опасной зоны. Вот только веронцам срочно необходимо прибавлять в плане надежности собственных тылов.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» в 20 матчах отправил 34 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Римляне расписали лишь мировую с «Комо» (1:1).

До того команда уступила землякам из «Ромы» (0:2). А вот поединок с мощной «Аталантой» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Патрик, Матиас Весино — травмированы. Лоум Чауна — дисквалифицирован.

Состояние команды: Римляне на 7 зачетных пунктов отстают от 3 места. Да и сериал без побед растянулся уже на 3 матча.

При этом «Лацио» многовато пропускает в свои ворота. Вот только средняя результативность не достигает и 2 голов за матч.

В этом поединке вернется в состав Валентин Кастельанос. Аргентинец наколотил уже 7 мячей в текущем чемпионате Италии.

Безусловно, номинальные гости не собираются терять очки в матче с аутсайдером. Римляне явно сразу будут искать бреши в обороне столь нестабильного соперника.

Статистика для ставок

Веронцы не забивали в 2 своих последних матчах

Римляне не могут победить 3 матча кряду

«Лацио» одолел веронцев в двух последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.05 и 1.85.

Прогноз: Веронцы крайне нестабильны, к тому же уступили «Лацио» в двух последних очных поединках.

Лациале намереваются как можно скорее вернуться на победный путь и закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Лацио» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05