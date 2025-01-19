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    «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 22-го тура тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в родных стенах проиграл «Брайтону» со счетом 1:3.

    Каору Митома («Брайтон»)
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    Каору Митома («Брайтон»)

    В составе победителей забили Янкуба Минте, Каору Митома и Джорджиньо Рюттер. За хозяев гол престижа с пенальти на счету Бруну Фернандеша.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион 1:3
    Голы: 0:1 Янкуба Минте (5'), 1:1 Бруну Фернандеш (пенальти) (23'), 1:2 Каору Митома (60'), 1:3 Жоржиньо Рюттер (76') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Гарри Магуайр, Нуссайр Мазрауи (Антони, 84'), Диогу Далот, Мануэль Угарте (Тоби Колльер, 64'), Кобби Майну (Алехандро Гарначо, 64'), Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Джошуа Зиркзее (Расмус Хёйлунн, 84') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан (Тарик Лампти, 84'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман, Каору Митома, Жоао Педро (Хулио Энсисо, 90'), Янкуба Минте (Соломон Марч, 69'), Ясин Аяри, Карлос Балеба (Диего Гомес, 90'), Дэнни Уэлбек (Жоржиньо Рюттер, 69') Предупреждения: Карлос Балеба (21'), Янкуба Минте (43'), Мануэль Угарте (61'), Маттейс де Лигт (90 + 5'), Лени Йоро (90 + 8'), Соломон Марч (90 + 8')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ, «Брайтон» с 34 очками идет девятым.

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