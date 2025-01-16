«Зенит» готов заплатить 15 млн евро за защитника «Фламенго»

во время зимней паузы в российской Премьер-лиге хочет подписать игрока на позицию правого защитника.

По информации Sport24, «Зенит» рассматривает возможность приобретения Уэсли из бразильского «Фламенго».

Отмечается при этом, что санкт-петербургский клуб готов предложить за 21-летнего игрока не более 15 миллионов евро.

«"Фламенго" хочет получить за игрока минимум 20 миллионов. Сам игрок из-за отсутствия еврокубков хочет повышенных финансовых условий контракта», — добавил источник издания.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Уэсли в девять миллионов евро.

В 2024 году Уэсли провел за «Фламенго» 51 матч и отдал две результативные передачи.