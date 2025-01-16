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    «Зенит» готов заплатить 15 млн евро за защитника «Фламенго»

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    «Зенит» во время зимней паузы в российской Премьер-лиге хочет подписать игрока на позицию правого защитника.

    Уэсли
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    Уэсли

    По информации Sport24, «Зенит» рассматривает возможность приобретения Уэсли из бразильского «Фламенго».

    Отмечается при этом, что санкт-петербургский клуб готов предложить за 21-летнего игрока не более 15 миллионов евро.

    «"Фламенго" хочет получить за игрока минимум 20 миллионов. Сам игрок из-за отсутствия еврокубков хочет повышенных финансовых условий контракта», — добавил источник издания.

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  • 14/01/2025

    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Уэсли в девять миллионов евро.

    В 2024 году Уэсли провел за «Фламенго» 51 матч и отдал две результативные передачи.

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