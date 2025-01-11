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    «Эспаньол» сыграл вничью с «Леганесом» в Примере

    «Эспаньол» — «Леганес»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Эспаньол» и «Леганес» поделили очки (1:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

    «Эспаньол»
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    «Эспаньол»

    Единственный гол у хозяев записал на свой счет Леандро Кабрера на 2-й минуте. «Леганес» ответил голом на 14-й минуте, отличился Сейдуба Сиссе на 14-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Леганес 1:1
    Голы: 1:0 Леандро Кабрера (2'), 1:1 Сейдуба Сиссе (14') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Мараш Кумбула, Леандро Кабрера, Бриан Оливан, Альваро Техеро (Алехо Велис, 62'), Поль Лосано (Фернандо Калеро, 80'), Алекс Краль (Валид Шеддира, 90'), Хавьер Пуадо, Antoniu Roca (Эдуардо Экспозито, 63'), Jofre Carreras (Ирвин Кардона, 80') Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус, Матия Настасич, Серхио Гонсалес, Валентен Розье, Дарко Брашанац, Сейдуба Сиссе, Иван Неу (Роберто Лопес, 85'), Даниэль Раба (Хавьер Эрнандес, 68'), Ренато Тапиа, Мигель Де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 86') Предупреждения: Алекс Краль (15'), Омар Эль-Хилали (15'), Даниэль Раба (45 + 1'), Дарко Брашанац (72') Удаление: Хуан Сориано (90 + 2')

    После этого матча «Эспаньол» занимает 18-е место в таблице Примеры с 16-ю очками в активе. «Леганес» — на 15-й позиции с 19-ю баллами.

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