«Интер» нацелен на подписание лидера сборной Украины

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
По информации The Sun Football, Зинченко стал трансферной целью миланского «Интера».
Источник утверждает, что в ближайшее время итальянский клуб сделает предложение «Арсеналу» по трансферу украинского футболиста.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов продать Зинченко в январе из-за большой конкуренции на его позиции.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зинченко в 30 миллионов евро.
Зинченко перешел в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. До переезда в Англию он выступал за «Уфу».