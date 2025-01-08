Источник: Влахович хочет покинуть «Ювентус» свободным агентом

Нападающийпланирует покинуть клуб летом 2026-го года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стало известно, что Влахович не хочет продлевать контракт с «Ювентусом», рассчитывая продолжить карьеру в другом клубе. Руководство «старой синьоры» уже определилось с кандидатами на место основного форварда.

«Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, Рандалем Коло Муани из ПСЖ и Никласом Фюллькругом из «Вест Хэм Юнайтед».

В нынешнем сезоне Влахович провел за «Ювентус» 16 матчей в рамках Серии А, забил 7 голов и сделал голевую передачу.