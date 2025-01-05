Осимхен хочет перейти в топ-клуб АПЛ

не планирует подписывать полноценный контракт с

Нигерийский нападающий перешел в стамбульский клуб в начале сезона из «Наполи» на правах аренды.

По информации BusinessDayNG, Осимхен хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Источник утверждает, что представители футболиста уже ведут переговоры с английским клубом. Стороны обсуждают условия возможной сделки.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Осимхена в 75 миллионов евро.

Осимхен провел в текущем чемпионате Турции 12 матчей, в которых забил десять мячей и сделал три результативные передачи.