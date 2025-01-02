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    Куртуа призвал перестать говорить, что футболисты много зарабатывают

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в очередной раз прокомментировал плотный график команды в этом сезоне.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Людям стоит перестать говорить футболистам "вы же так много зарабатываете". Можно много зарабатывать и играть на 10 матчей меньше. Дело не в том, что игр слишком много, я думаю, что нам просто не хватает отдыха.

    Мне кажется, футболисты не будут возражать против того, чтобы играть по девять месяцев без перерыва, при условии надлежащей подготовки и распределения нагрузки, например, как в НБА.

    Джуд Беллингем и Дани Карвахаль играли до 14 июля, а затем 1 августа тренировались в Мадриде, а 8 августа играли в Суперкубке (УЕФА). Если вы объясните это людям в Америке, которые играют в НБА и НФЛ, они не поймут.

    На днях я разговаривал с Федерико Вальверде и сказал: "Твой следующий отпуск будет в 2027 году". Вы понимаете, как безумно это звучит?» — приводит слова Куртуа CNN.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что «Реал» продолжает участие в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов. Недавно мадридцы выиграли Межконтинентальный кубок.

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