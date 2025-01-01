Ибрагимович: Фонсека не смог обеспечить стабильность результатов

Советник владельцеввысказался о смене тренера в итальянской команде.

Ранее стало известно, что на смену Паулу Фонсеке пришел Сержиу Консейсау.

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«Я хочу поблагодарить Фонсеку за то, что он сделал и за его профессионализм. Я очень его уважаю. Он не смог обеспечить стабильность результатов, а в "Милане" результаты являются основой всего.

Мы решили уволить его после матча с "Ромой" и совершили ошибку, отправив его на пресс-конференцию. Я приношу свои извинения Паулу и болельщикам.

Мы понимаем их. Мы относимся к ним с огромным уважением. Мы первые, кого не устраивают текущие результаты команды. Мы не успокоимся, пока не достигнем своих целей. Суперкубок — одна из них. Ответственность лежит не только на тренере, мы все должны разделить ее.

Все знают, кто такой Консейсау. У него есть характер, это победитель. Он уже доказал это в "Порту". У него есть четкое видение. Только приехав, он сразу же заставил команду работать. Наша задача — дать ему все необходимое», — цитирует Ибрагимовича TMW.