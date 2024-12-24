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    Родриго отказался от перехода в «Ман Сити»

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    Бразильский нападающий «Реала» Родриго решил остаться в своем клубе и отверг предложение «Манчестер Сити».

    Родриго
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    Родриго

    По данным издания Relevo, «горожане» предлагали 23-летнему футболисту щедрое предложение и обещание строить вокруг него команду.

    После небольшого раздумья Родриго решил остаться в стане «сливочных», так как видит громадные перспективе в клубе и его здесь все устраивает.

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    В этом сезоне бразилец сыграл 21 матч во всех турнирах, где забил 6 голов и сделал 4 ассиста. На портале Transfermarkt Родриго сейчас оценивается в 110 млн евро. Его контракт с «Реалом» действует до 2028 года.

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