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    Батраков близок к продлению контракта с «Локомотивом»

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    Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, как продвигаются переговоры его подопечного о новом контракте с клубом.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Вероятность того, что мы договоримся о новом контракте с "Локо", очень высокая. Есть взаимная заинтересованность сторон в таком развитии событий.

    Сложно сказать, когда это точно произойдет. Не все зависит от нас. Я-то готов хоть каждый день встречаться и обсуждать, проговаривать нюансы. Мы все-таки отталкиваемся от свободного времени менеджмента "Локомотива".

    А что касается тех вопросов, которые не требуют встреч, мы их обсуждаем по телефону и находим взаимопонимание», — сказал Кузьмичев «СЭ».

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    За железнодорожников Батраков в этом сезоне провел 23 матча, забил в них 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Нынешнее соглашение 19-летнего полузащитника действует до лета 2027 года.

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