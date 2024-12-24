Батраков близок к продлению контракта с «Локомотивом»

, представляющий интересы игрока «Локомотива», рассказал, как продвигаются переговоры его подопечного о новом контракте с клубом.

«Вероятность того, что мы договоримся о новом контракте с "Локо", очень высокая. Есть взаимная заинтересованность сторон в таком развитии событий.

Сложно сказать, когда это точно произойдет. Не все зависит от нас. Я-то готов хоть каждый день встречаться и обсуждать, проговаривать нюансы. Мы все-таки отталкиваемся от свободного времени менеджмента "Локомотива".

А что касается тех вопросов, которые не требуют встреч, мы их обсуждаем по телефону и находим взаимопонимание», — сказал Кузьмичев «СЭ».

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За железнодорожников Батраков в этом сезоне провел 23 матча, забил в них 11 мячей и сделал 8 результативных передач. Нынешнее соглашение 19-летнего полузащитника действует до лета 2027 года.