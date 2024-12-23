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    «Интер» — Комо«: смотреть онлайн в прямом эфире

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    23 декабря в Милане «Интер» будет принимать «Комо» в рамках заключительного поединка 17-го тура чемпионата Италии.

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    «Интер» пока что отстает от лидера на 6 пунктов, однако «нерадзурри» имеют две игры в запасе. В случае победы, миланцы наберут 37 очков, что позволит приблизиться к «Наполи» и «Аталанте». В прошлом туре хозяева разнесли на своем поле «Лацио», забив ему 6 безответных голов. 19 декабря коллектив Индзаги закрепил успех, выбив из Кубка Италии «Удинезе» (2:0). Клуб продлил свою беспроигрышную серию на внутренней арене до 10 матчей.

    «Комо» выглядит намного скромнее предстоящего соперника, но команда по-настоящему может собой гордиться, так как в прошлом туре обыграла «Рому» 2:0. Это была первая победа команды с конца сентября. Теперь даже ничья может опустить команду в зону вылета. От нее гости ушли всего на один пункт.

    Прогнозы и ставки

    Это будет первая встреча команд за долгое время. Последний раз они играли в далеких 2000-х. «Комо» ни разу в истории не выигрывал у «Интера». Скорее всего, переписать эту историю не удастся.

    • Букмекеры считают, что «Интер» без проблем разделается со своим оппонентом — 1.21 против 14.0.

    • В прогнозе с коэффициентом 1.98 эксперты LiveSport.Ru пророчат «Интеру» легкую победу с крупным счетом.

    • К тому же выводу пришел ИИ, который сгенерировал разгромный счет 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Комо» смотрите на LiveCup.Ru. Помимо трансляции сайт предлагает статистику, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.

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