23 декабря в Миланебудет приниматьв рамках заключительного поединка 17-го тура чемпионата Италии.

«Интер» пока что отстает от лидера на 6 пунктов, однако «нерадзурри» имеют две игры в запасе. В случае победы, миланцы наберут 37 очков, что позволит приблизиться к «Наполи» и «Аталанте». В прошлом туре хозяева разнесли на своем поле «Лацио», забив ему 6 безответных голов. 19 декабря коллектив Индзаги закрепил успех, выбив из Кубка Италии «Удинезе» (2:0). Клуб продлил свою беспроигрышную серию на внутренней арене до 10 матчей.

«Комо» выглядит намного скромнее предстоящего соперника, но команда по-настоящему может собой гордиться, так как в прошлом туре обыграла «Рому» 2:0. Это была первая победа команды с конца сентября. Теперь даже ничья может опустить команду в зону вылета. От нее гости ушли всего на один пункт.

Прогнозы и ставки

Это будет первая встреча команд за долгое время. Последний раз они играли в далеких 2000-х. «Комо» ни разу в истории не выигрывал у «Интера». Скорее всего, переписать эту историю не удастся.

Букмекеры считают, что «Интер» без проблем разделается со своим оппонентом — 1.21 против 14.0.

В прогнозе с коэффициентом 1.98 эксперты LiveSport.Ru пророчат «Интеру» легкую победу с крупным счетом.

пророчат «Интеру» легкую победу с крупным счетом. К тому же выводу пришел ИИ, который сгенерировал разгромный счет 5:0.

Трансляция матча

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