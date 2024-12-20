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    В сборной Сербии рассказали, как проходит реабилитация Бабича

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    Футбольный союз Сербии выпустил заявление относительно центрального защитника Срджана Бабича, который недавно был прооперирован в связи с травмой колена.

    Срджан Бабич
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    Срджан Бабич

    «Срджан Бабич недавно перенес успешную операцию в связи с повреждением наружного мениска правого колена. Операцию провёл врач сборной Сербии доктор Деян Александрич.

    Бабич получил травму колена во время матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Сербии в Цюрихе. Хотя изначально травма не казалась серьёзной, сербскому игроку пришлось перенести операцию. Сейчас защитник нашей сборной проходит реабилитацию в спортивном центре Футбольной cоюза Сербии.

    Мы желаем игроку сборной Сербии успешного восстановления и скорейшего возвращения на поле», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

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