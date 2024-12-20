В сборной Сербии рассказали, как проходит реабилитация Бабича

Футбольный союз Сербии выпустил заявление относительно центрального защитника, который недавно был прооперирован в связи с травмой колена.

«Срджан Бабич недавно перенес успешную операцию в связи с повреждением наружного мениска правого колена. Операцию провёл врач сборной Сербии доктор Деян Александрич.

Бабич получил травму колена во время матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Сербии в Цюрихе. Хотя изначально травма не казалась серьёзной, сербскому игроку пришлось перенести операцию. Сейчас защитник нашей сборной проходит реабилитацию в спортивном центре Футбольной cоюза Сербии.

Мы желаем игроку сборной Сербии успешного восстановления и скорейшего возвращения на поле», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Игрок московского «Спартака» Бабич травмировал колено в Лиге наций против Швейцарии (1:1) и был заменен в перерыве матча после удара в колено.