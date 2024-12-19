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    «Интер» — «Удинезе»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Удинезе
    19 декабря в 23:00 по мск в Милане состоится матч 1/8 финала Кубка Италии между «Интером» и «Удинезе». Команды сыграют на стадионе «Джузеппе Меацца».

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    Результаты «Интера» в последнее время не могут не радовать, и даже поражение от «Байера» в Лиге чемпионов не особо влияет на общую картину. После этой неудачи миланцы вернулись на победную тропу и разгромили в Риме «Лацио», причем с результатом 6:0. Это была самая крупная победа «нерадзурри» в сезоне. Ранее они со счетом 5:0 выиграли у «Вероны».

    «Удинезе» показывает нестабильную игру. Клуб выиграл только одну встречу из шести последних. Кроме того, гости неудачно играют с топами Италии. В этом сезоне «черно-белые» проиграли и «Милану», и «Аталанте», и «Ювентусу», и вот в прошлом матче уступили 1:3 «Наполи». В Кубке Италии «Удинезе» сыграет третий раз. Ранее клуб прошел «Авеллино» (4:0) и «Салернитану» (3:1).

    Прогнозы и ставки

    Букмекеры и другие эксперты не верят в победу «Удинезе». Об этом говорят их прогнозы и коэффициенты.

    • Букмекеры предлагают 1.35 и 8.85 на победу одной и другой команды соответственно. За 1.16 и 5.20 можно взять ставку на проход соперников в четвертьфинал.

    • Эксперты LiveSport.Ru ждут от «Интера» крупную победу. Свои мысли они выдали в прогнозе с коэффициентом 3.10.

    • ИИ считает, что миланцы одолеют «Удинезе» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Интер» — «Удинезе» на LiveCup.Run.

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