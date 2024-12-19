Интер
Удинезе
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» привычно бьются за Скудетто. На данный момент команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы Серии А.
При этом «Интер» довольно результативно атакует, отличившись 40 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 раз в 15 матчах.
Интер — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Змеи» смели с газона «Лацио» (6:0).
До того команда Симоне Индзаги минимально уступила «Байеру». При этом чуть ранее «змеи» нанесли поражение «Парме» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Интер» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Змеи» лишь на три зачетных пункта отстают от лидера «Аталанты». Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Матчи против «Удинезе» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер» выиграл 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены приблизиться к лидеру. Да и фриуланцам «змеи» не проигрывают уже 2 года.
«Удинезе»
Турнирное положение: Фриуланцы проводят противоречивый сезон. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Серии А.
Причем «Удинезе» в 16 матчах настрелял лишь 19 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Фриуланцы уступили «Наполи» со счетом 1:3.
До того команда натужно переиграла слабенькую «Монцу» (2:1). А вот поединок с «Дженоа» принес форменное разочарование (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Фриуланцы все никак не обретут пресловутую стабильность. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
При этом «Удинезе» чередует успешные поединки с откровенно блеклыми. Правда, в Кубке Италии команда явно способна пробраться далеко.
В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только подбор игроков у удинцев нынче довольно-таки скромный.
Безусловно, номинальные гости намерены дать бой гранду итальянского футбола. Вот только в четырех последних очных поединках фриуланцы проиграли миланцам.
Статистика для ставок
- Фриуланцы в среднем забивают чуть более гола за матч
- «Удинезе» уступили «Интеру» в 4 последних очных встречах
- «Интер» забивает чаще всех в Серии А — 40 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
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Прогноз: Команда Симоне Индзаги постепенно прибавляет, плюс явно мотивирована побороться за Кубок Италии.
«Интер» нынче пребывает в прекрасном расположении духа, да и забивать в составе команды уж точно есть кому.
Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.50