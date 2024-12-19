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    «Интер» учинит разгром фриуланцам

    «Интер» — «Удинезе». Миланцы уничтожили соперника в предыдущей игре, но на что сделать ставку 19 декабря? Ответ — в прогнозе на Кубок Италии с коэффициентом 3.10

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Удинезе»
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    Маркус Тюрам
    19 декабря в 1/8 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Интер» и «Удинезе». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Декабря 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 23:00 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» привычно бьются за Скудетто. На данный момент команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы Серии А.

    При этом «Интер» довольно результативно атакует, отличившись 40 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 раз в 15 матчах.

    Интер — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Змеи» смели с газона «Лацио» (6:0).

    До того команда Симоне Индзаги минимально уступила «Байеру». При этом чуть ранее «змеи» нанесли поражение «Парме» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Интер» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Змеи» лишь на три зачетных пункта отстают от лидера «Аталанты». Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

    Матчи против «Удинезе» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены приблизиться к лидеру. Да и фриуланцам «змеи» не проигрывают уже 2 года.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Фриуланцы проводят противоречивый сезон. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Удинезе» в 16 матчах настрелял лишь 19 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Фриуланцы уступили «Наполи» со счетом 1:3.

    До того команда натужно переиграла слабенькую «Монцу» (2:1). А вот поединок с «Дженоа» принес форменное разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Фриуланцы все никак не обретут пресловутую стабильность. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

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    При этом «Удинезе» чередует успешные поединки с откровенно блеклыми. Правда, в Кубке Италии команда явно способна пробраться далеко.

    В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только подбор игроков у удинцев нынче довольно-таки скромный.

    Безусловно, номинальные гости намерены дать бой гранду итальянского футбола. Вот только в четырех последних очных поединках фриуланцы проиграли миланцам.

    Статистика для ставок

    • Фриуланцы в среднем забивают чуть более гола за матч

    • «Удинезе» уступили «Интеру» в 4 последних очных встречах

    • «Интер» забивает чаще всех в Серии А — 40 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Команда Симоне Индзаги постепенно прибавляет, плюс явно мотивирована побороться за Кубок Италии.

    «Интер» нынче пребывает в прекрасном расположении духа, да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Ставка: Фора «Интера» -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.50

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    «Интер» — «Удинезе»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» учинит разгром фриуланцам
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