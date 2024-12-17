ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон и Хоакин БаклиТотальное уничтожение. Бакли закончил звездную карьеру Ковингтона
    Все новости спорта

    Кайседо: Канте мой кумир, он был очень важным игроком для «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо поделился мнением об игре бывшего футболиста «синих» Н'Голо Канте.

    Мойсес Кайседо — полузащитник «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мойсес Кайседо — полузащитник «Челси»

    «Он мой кумир, все это знают. Как я уже говорил, я просто стараюсь помогать команде и своим партнёрам. Канте был очень важным игроком для "Челси". Я всегда смотрел видео с его участием и теперь стараюсь выкладываться по полной.

    Мареска очень помогает нам играть под давлением, и пока мы играем фантастически. Тренер и болельщики очень помогают нам выигрывать матчи. Они дают нам средства, позволяющие быть ещё лучше в каждой игре», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

  • Трансферный дайджест. 10-16 декабря
  • Серхио Рамос рвется на клубный ЧМ-25, Тонали надоело в АПЛ, Погба выбирает клуб
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне полузащитник провел за «синих» 16 матчей, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»
  • «Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Манчестер Сити (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры