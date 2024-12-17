Кайседо: Канте мой кумир, он был очень важным игроком для «Челси»

Полузащитникподелился мнением об игре бывшего футболиста «синих»

«Он мой кумир, все это знают. Как я уже говорил, я просто стараюсь помогать команде и своим партнёрам. Канте был очень важным игроком для "Челси". Я всегда смотрел видео с его участием и теперь стараюсь выкладываться по полной.

Мареска очень помогает нам играть под давлением, и пока мы играем фантастически. Тренер и болельщики очень помогают нам выигрывать матчи. Они дают нам средства, позволяющие быть ещё лучше в каждой игре», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «синих» 16 матчей, забил гол и сделал 2 голевые передачи.