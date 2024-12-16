Бышовец: Третье место «Спартака» — это заслуга Станковича

Экс-главный тренер сборной Россиипрокомментировал результаты «Спартака» в первой части сезона РПЛ и персонально отметил работу Деяна Станковича.

«У Станковича была непростая ситуация, когда в короткий промежуток времени было необходимо создать атмосферу в команде. Но его профессиональные и человеческие качества сделали свое дело. Он объединил команду. Мы видели, какие отношения между игроками и тренером.

Думаю, немаловажный фактор, что "Спартак" сумел определиться с основным составом. Организация игры носила атакующий характер. В этом было преимущество. Были проблемы с обороной, особенно в центральной зоне. Но третье место — результат работы Станковича. Ему удалось раскрыть возможности игроков. Чувствуется, что он сумел определить главные пути развития команды», — сказал Бышовец «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров «Спартак» идет третьим в таблице чемпионата России и на два очка отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».