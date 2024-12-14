Компани: Сегодня мы не показали свой лучший уровень

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«Мы играли против команды, обладающей огромным духом и энергией, которая была готова бороться за каждый момент. Не думаю, что с нашей стороны не хватало борьбы — мы тоже старались, но раньше делали это лучше.

Сегодня мы не показали свой лучший уровень. Но этот матч уже позади. Мы используем это поражение, чтобы разжечь огонь в себе в ближайшие дни перед пятницей», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

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После этой игре «Майнц» набрал 22 очка и поднялся на шестое место. У «Баварии» 33 балла и первая строчка.