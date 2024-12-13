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    Гвардиола: Наша проблема заключается в отсутствии Родри

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о главной проблеме в команде в настоящий момент.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я не знаю, что мне делать. Мне нужны игроки. У нас есть три здоровых защитника, но посмотрим, что произойдет. Может, кому-то из вингеров придется играть в роли защитника, а, может, мы будем играть в пять защитников.

    Мы думаем, что делать, но душа и дух команды на месте. Мне грустно за игроков.

    Понимаю, что болельщики могут грустить. Эта команда сделала то, чего не делал никто другой. Побили рекорды. Просто призываю болельщиков быть рядом до самого конца.

    Наша проблема заключается в отсутствии Родри. В этом сезоне "Манчестер Сити" играет без футболиста, являющегося обладателем "Золотого мяча". Кроме того, Фил Фоден сыграл четыре или пять матчей, показав свой высокий уровень, но не больше. Ни одна команда не может играть без центральных защитников, без обладателя "Золотого мяча" и лучшего футболиста Премьер-лиги на протяжении всего сезона. Конечно, это трудно», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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