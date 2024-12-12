«Ювентус» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:0, обзор голов

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов итальянскийна своем поле победил английскийсо счетом 2:0.

В первом тайме забитых мячей не было. «Старая синьора» открыла счет на 53-й минуте после точного удара Душана Влаховича, голевую передачу ему отдал Кенан Йылдыз.

Второй мяч итальянцы забили на 75-й минуте, отличился Уэстон Маккенни, а ему ассистировал Тимоти Веа.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

ЛЧ. Общий этап «Ювентус» Италия — «Манчестер Сити» Англия 2:0 (0:0, 2:0) Голы: 1:0 — 53 Влахович, 2:0 — 75 Маккенни«Ювентус»: Ди Грегорио, Данило, Калулу, Гатти, Савона, Тюрам (Маккенни, 69), Локателли, Йылдыз (Мбангула, 84), Копмейнерс, Франсишку Консейсау (Веа, 69), Влахович (Дуглас Луис, 85)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Гвардиол, Рубен Диаш, Уокер, Грилиш (Матеуш Нунеш, 87), Гюндоган, Доку (Савио, 79), де Брюйне, Бернарду Силва, Холанн Предупреждения:

После этой победы у «Ювентуса» и «Ман Сити» стало по 8 очков, они идут в середине таблицы ЛЧ. Грилиш (84), Ди Грегорио (85), Бернарду Силва (86)