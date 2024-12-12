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    «Ювентус» уверенно обыграл «Ман Сити» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» на своем поле победил английский «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    В первом тайме забитых мячей не было. «Старая синьора» открыла счет на 53-й минуте после точного удара Душана Влаховича, голевую передачу ему отдал Кенан Йылдыз.

    Второй мяч итальянцы забили на 75-й минуте, отличился Уэстон Маккенни, а ему ассистировал Тимоти Веа.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    ЛЧ. Общий этап
    «Ювентус» Италия — «Манчестер Сити» Англия 2:0 (0:0, 2:0)
    Голы: 1:0 — 53 Влахович, 2:0 — 75 Маккенни«Ювентус»: Ди Грегорио, Данило, Калулу, Гатти, Савона, Тюрам (Маккенни, 69), Локателли, Йылдыз (Мбангула, 84), Копмейнерс, Франсишку Консейсау (Веа, 69), Влахович (Дуглас Луис, 85)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Гвардиол, Рубен Диаш, Уокер, Грилиш (Матеуш Нунеш, 87), Гюндоган, Доку (Савио, 79), де Брюйне, Бернарду Силва, Холанн Предупреждения:

    После этой победы у «Ювентуса» и «Ман Сити» стало по 8 очков, они идут в середине таблицы ЛЧ. Грилиш (84), Ди Грегорио (85), Бернарду Силва (86)

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