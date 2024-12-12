14 декабря в Риме состоится матч 6-го тура Лиги Европы между. Команды начнут поединок в 20:45 по мск.

На прошлых выходных «Рома» смогла прервать свою безвыигрышную серию из шести поединков, разгромив дома «Лечче» 4:1. Последний раз «римляне» выигрывали в конце октября. Что касается Лиги Европы, то здесь хозяева дважды сыграли вничью — 1:1 с бельгийским «Юнионом» и 2:2 с «Тоттенхэмом». «Рома» имеет 6 очков и ей нужно побеждать, поскольку она может опуститься ниже зоны плей-офф.

Безопасным положение «Браги» тоже не назовешь. Команда имеет 7 пунктов. При этом она значительно улучшила свое турнирной положение победой над «Хоффенхаймом» (3:0). С учетом всех турниров коллектив из Португалии не уступает уже 4 поединка, 3 из которых закончились его победой.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

У «Ромы» преимущество домашних стен и она постарается продлить свою белую полосу. Некоторые эксперты верят в успех «римлян».

Букмекеры считают «Рому» фаворитом — 1.74 и 4.90 соответственно. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 3.90.

Аналитики LiveSport.Ru на стороне хозяев. Они предложили свой прогноз со ставкой за 2.25.

Искусственный интеллект считает, что «Рома» потерпит поражение со счетом 0:1.

Где смотреть игру

Смотрите прямую трансляцию матча «Рома» — «Брага» на сайте LiveCup.Run. Там же следите за другими событиями Лиги Европы и не только.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 300€ Новым игрокам